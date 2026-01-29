В Подмосковье за год проверили более 260 тысяч проб мяса на рынках и ярмарках

В 2025 году специалисты государственной ветеринарной службы Московской области исследовали свыше 260 тысяч проб мяса на рынках и ярмарках региона, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В течение 2025 года в Московской области проведено более 260 тысяч исследований мясной продукции на рынках и ярмарках. Проверки охватили говядину, свинину, баранину и мясо птицы. В частности, исследовано 38 605 проб говядины, 104 748 — свинины, 22 434 — баранины и 95 289 — мяса птицы.

По итогам физико-химических анализов, дозиметрии и лабораторных проб варки с реализации снято свыше 1 800 кг мяса, не соответствующего установленным стандартам качества и безопасности.

Регулярные проверки являются частью системной работы по обеспечению продовольственной безопасности и защите прав потребителей в Подмосковье. Жителям рекомендуется выбирать официальные рынки и ярмарки, где продукция проходит обязательный контроль. Актуальные адреса и режим работы торговых площадок доступны на интерактивной карте портала «Мой АПК».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.