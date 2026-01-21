В Подмосковье за год подали более 2,5 тыс заявок на заключения по историко-культурной экспертизе

В 2025 году жители и организации Подмосковья подали свыше 2,5 тысячи заявок на получение заключений по актам государственной историко-культурной экспертизы земельных участков через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Заключение на акт историко-культурной экспертизы» размещена в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Природа и культурное наследие». Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели.

Для подачи заявки требуется авторизация на портале через ЕСИА и заполнение онлайн-формы. К заявлению необходимо приложить акт экспертизы, подготовленный аттестованными экспертами-археологами и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью, а также отчет о проведенных археологических исследованиях. Главное управление культурного наследия Московской области рассматривает документы и выдает заключение о наличии или отсутствии объектов культурного наследия на участке.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 13 рабочих дней. Готовое решение направляется в личный кабинет заявителя на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.