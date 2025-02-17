В Подмосковье за год открыли более 900 мест общепита и создали 5 тыс рабочих мест

Сфера общественного питания в Московской области развивается с каждым годом — открываются новые заведения разных форматов: рестораны, кафе, предприятия быстрого питания, предлагающие различные кулинарные концепции. Растет и оборот общественного питания — по итогам прошлого года он составил 219,6 млрд рублей, что в сопоставимой оценке на 9,4% выше уровня 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В прошлом году в регионе открылось более 900 новых предприятий общественного питания. Лидерами по вводу среди муниципалитетов стали Красногорск, Ленинский, Котельники, Серпухов, Орехово-Зуевский и Сергиево-Посадский.

Численность сотрудников, трудоустроенных в сфере общепита в Подмосковье, превысила 60,5 тыс. человек, при этом около 5 тыс. дополнительных рабочих мест созданы за прошлый год.

Всего в Московской области действует свыше 8,2 тыс. различных заведений, самый популярный формат — кафе, их общее количество составляет более половины, на втором месте — предприятия быстрого питания, свыше 1,2 тыс. локаций, на третьем — рестораны, их насчитывается более 1,1 тыс.

Посетителям доступен широкий выбор блюд различных кухонь — от традиционной русской, популярных итальянской, японской, грузинской, восточной до гавайской, вьетнамской, тайской и других. Кроме того, некоторые заведения предлагают мастер-классы, музыкальные программы, творческие мероприятия для проведения досуга.

В рамках законопроекта, принятого Мособлдумой, с 1 сентября в регионе вводятся ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в предприятиях общепита и торговли, расположенных в многоквартирных домах. Так, будет ограничена по времени продажа алкогольных напитков при оказании услуг общественного питания с 23:00 до 8:00 часов в объектах, которые находятся в МКД или на прилегающей к ним территории, за исключением ресторанов. Это позволит обеспечить тишину и покой во дворах в ночное время.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее анонсировал, что в Подмосковье рассмотрят ограничения на продажу алкоголя. Спиртное планируют запретить продавать в магазинах во дворах многоэтажек.