В Подмосковье за 5 лет выросло число многодетных семей

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил успехи регионов в развитии образовательной и спортивной инфраструктуры для детей и молодежи. Об этом он рассказал на прошедшем накануне, 25 марта, в Нижнем Новгороде федеральном форуме «Есть результат!», где «Единая Россия» вместе с Правительством подводила итоги работы за 5 лет, передает пресс-служба партии.

«По народной программе партии построено более 1700 школ, отремонтировано — свыше 6,5 тысяч. По инициативе „Единой России“ в федеральный бюджет заложены серьезные средства на строительство и ремонт детских садов. Создано более 250 тысяч новых мест. Для всех учеников начальной школы обеспечено бесплатное горячее питание. Это — более 7 миллионов детей», — сообщил секретарь Генсовета партии.

По его словам, «Единая Россия» «вернула моду на технические, инженерные, медицинские специальности» — именно такие кадры нужны для достижения технологического суверенитета России.

По проекту «Профессионалитет» в регионах создано 50 передовых инженерных школ, открыто более 450 кванториумов и свыше 300 ИТ-кубов. По поручению Президента до 2030 года в стране появится 25 кампусов мирового уровня.

Владимир Якушев подчеркнул, что «Единая Россия» не решает судьбу молодежи без нее. И привел в пример работу «Молодой Гвардии», активисты которой активно участвуют в проектах партии — в гуманитарной миссии (начиная с пандемии ковида и сегодня в новых регионах и зоне СВО), предварительном голосовании, сборе предложений в новую народную программу и многих других.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко поблагодарил партию за инициативы по развитию социальной инфраструктуры для детей и молодежи.

«При непосредственном участии партии запущен новый нацпроект „Молодежь и дети“ — в него вошли практически все меры поддержки молодых людей, — подчеркнул вице-премьер. — Правительство рассчитывает на „Единую Россию“ как на главного партнера, поскольку партия — не только автор законов, но и важнейший инструмент контроля качества на местах. И самое важное для нас — это надежный канал обратной связи от граждан», — подытожил вице-премьер.

Владимир Якушев напомнил, что уже ведется сбор предложений жителей регионов в новую народную программу партии. Он проходит на сайте естьрезультат.рф.

«Сильная, честная народная программа, созданная вместе с молодежью — наш главный аргумент на выборах в Государственную Думу», — уверен он.

В Московской области народная программа «Единой России» выполнена более чем на 93%. Благодаря созданию комфортной среды для семей с детьми и молодежи регион демонстрирует один из самых высоких в стране темпов роста населения. За 5 лет численность жителей увеличилась на 340 тысяч и достигла почти 9 млн.

Депутат Мособлдумы Линара Самединова подчеркнула, что главная цель всех инициатив — создать в каждом городе Подмосковья условия, при которых молодые люди будут осознанно выбирать Московскую область для жизни, построения карьеры и создания семьи.

«В том числе по запросам молодежи в Московской области идет самая масштабная в стране программа капремонта системы образования. С 2021 года мы обновили порядка 500 объектов. Особое внимание — поддержке молодых родителей. На недавнем заседании Мособлдумы официально закрепили статус „студенческой семьи“. Помимо федерального материнского капитала, молодые семьи при рождении ребенка получают региональную выплату в размере 300 тысяч рублей», — сообщила депутат.

Для того, чтобы молодым родителям можно было воспитывать детей, не отрываясь от работы, в Орехово-Зуеве по инициативе «Единой России» открылась ясельная группа для малышей. Здесь предусмотрено все, чтобы дети чувствовали себя как дома, а мамы были спокойны.

«Мы открыли группу для деток от полугода, так как понимаем, как важно мамам вернуться к профессии или справиться с жизненными трудностями. В группе два младших воспитателя‑помощника, поэтому каждый малыш окружен заботой и вниманием», — рассказала заместитель директора лицея города Орехово‑Зуево по дошкольной работе Ирина Пятнова.

Она добавила, что кухня готовит специальное меню для детей разного возраста: отдельно для шести-, семи- и восьмимесячных малышей.

Молодая мама Ольга Плужник рассказала, что очень рада открытию ясельной группы.

«Кормят, укладывают спать, гуляют в колясках — делают все, что нужно для самых маленьких. Если вы оказались в сложной ситуации, не сомневайтесь ни минуты — отдавайте своих крох сюда, и ваше сердце будет спокойно!» — поделилась она.

В этом году в Орехово-Зуево откроются еще пять ясельных групп для детей от шести месяцев. Каждая будет рассчитана на десять малышей.

Благодаря различным мерам поддержки и развитию социальной инфраструктуры Подмосковье входит в топ-5 регионов по числу многодетных семей. За последние 5 лет их число увеличилось на 36%. В них воспитывается более 360 тысяч детей. Говоря об итогах выполнения народной программы в этой сфере, Линара Самединова также отметила, что объем финансирования мероприятий по поддержке семей и детей за последние 5 лет в Подмосковье вырос более чем в 3,8 раза. На 2026 год в бюджете региона на эти цели предусмотрено 54 млрд рублей. Средства направляются напрямую в семьи — на питание, проезд, коммунальные платежи, школьную форму, отдых и оздоровление. В числе мер поддержки также: материнский капитал, обеспечение жильем и земельными участками многодетных семей, семейная ипотека и другие льготы.