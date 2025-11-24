сегодня в 14:03

В Подмосковье выросло производство замороженных фруктов и ягод на 17%

Сочные ягоды летом и ароматные фрукты осенью — благодаря современным технологиям заморозки любимые сезонные лакомства теперь доступны круглый год. За 9 месяцев 2025 года предприятия региона произвели 9 тысяч тонн свежезамороженных и предварительно подвергнутых тепловой обработке фруктов и ягод, что более чем на 17% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Подмосковные производители занимают лидирующие позиции в России и Центральном федеральном округе, обеспечивая почти 44% от общего объема производства замороженной и предварительно подвергнутой тепловой обработке продукции в ЦФО и 20% от общероссийского выпуска. Такого результата удалось достичь благодаря работе ведущих предприятий отрасли: ООО «Агама Роял Гринланд», ООО «АСТРАХАНКА», ООО «ДЕЛКОМ» и ООО «Империя джемов».

В ведомстве отмечают устойчивое развитие отрасли по производству замороженных фруктов и ягод. Предприятия Подмосковья вносят значительный вклад в обеспечение потребителей качественной продукцией, демонстрируя стабильный рост. Объем производства замороженной плодоовощной продукции за 2024 год составил 9,3 тысячи тонн.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.