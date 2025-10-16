В Подмосковье выросло производство кисломолочных продуктов почти до 322 тыс тонн

Жители Подмосковья все чаще делают осознанный выбор в пользу здоровья, что наглядно подтверждается растущим спросом на качественные кисломолочные продукты. За восемь месяцев 2025 года их производство в Московской области выросло на 2,7%, превысив 321,9 тыс. тонн, а кефир, йогурт и творог становятся незаменимыми элементами сбалансированного рациона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Кисломолочные продукты — это природные пробиотики. Они содержат миллионы полезных бактерий. Регулярное употребление этой продукции — простой и вкусный способ укрепить естественную защиту организма. Стабильный рост производства, который демонстрирует Московская область (19,5% общероссийского объема), позволяет сделать эти полезные продукты доступными для каждого. Благодаря работе местных предприятий, на полках магазинов всегда есть свежая и качественная продукция.

Особого внимания заслуживает кефир — традиционный напиток, известный своими целебными свойствами. За восемь месяцев его производство увеличилось на 2,2%, составив 20,3 тыс. тонн. Он не только улучшает пищеварение, но и способствует очищению организма. Не отстает по полезности и творог, производство которого достигло 24,4 тыс. тонн (+1,3%). Это главный помощник для тех, кто следит за мышечной массой и придерживается диетического питания. Он надолго дарит чувство сытости, обеспечивая организм ценным белком.

Московская область занимает первое место по экспорту в стоимостном выражении кисломолочной продукции. Она пользуется спросом и у зарубежных потребителей. За 9 месяцев отгрузили 34 тыс. тонн продукции, которую поставляют в Беларусь, Китай, Казахстан, Саудовскую Аравию, Узбекистан и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.