В Подмосковье выросло количество предпрофессиональных классов на 42%

В Московской области предпрофессиональные классы открыты в 90% школ, в них учатся более 47 тыс. старшеклассников. В этом учебном году количество таких классов увеличилось на 42%, сегодня их открыто 2,4 тыс. по восьми направлениям подготовки: агротехнологические, инженерные, ИТ, медиа, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические, кадетские. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Предпрофессиональные классы помогают старшеклассникам раньше определиться с будущей профессией. Ребята изучают профильные предметы и получают практические навыки — от робототехники и 3D-моделирования до биоинженерии и управления дронами. Обучение проходит вместе с вузами, колледжами и индустриальными партнерами. В этом году таких классов стало больше по всем направлениям, особенно в ИТ и агротехнологиях», — рассказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

Помимо усиленных школьных занятий, ребята посещают производства, холдинги и предприятия для практической подготовки. Партнеры из индустрии участвуют в реализации образовательных программ, проводят профориентационные экскурсии, а также помогают с оборудованием. Сегодня у предпрофессиональных классов в Московской области более 370 партнеров, таких как «Авиационная корпорация „Рубин“, корпорация „РОСАТОМ“, „Научно-производственное предприятие „Исток“. Кроме того, в проекте участвуют и вузы. В их числе МГТУ им. Баумана и РНИМУ им. Пирогова. Для ребят проводят лекции, мастер-классы, занятия по разработке проектов. Также школьники принимают участие в научно-практических конференциях и семинарах.

«Несмотря на то, что предпрофессиональные агроклассы реализуются для старшеклассников, мы начинаем профориентационную работу еще с детского сада. Мы приобретаем умные теплицы, робототехнику, проводим мастер-классы и практические занятия для малышей, а более старшие ребята берут над ними шефство. Здесь важно привить любовь к родному региону и качественному труду, и тогда к моменту перехода в старшую школу дети будут уже осознанно подходить к выбору профессии в сельскохозяйственной сфере. В обучении мы используем современные технологии и оборудование, чтобы ребятам было интересно учиться. Из предпрофессиональных агроклассов ребята выпускаются более конкурентноспособными — они уже в школе получают компетенции, необходимые для работы в сельскохозяйственной индустрии, а вместе со школьным аттестатом выпускники нашей школы получают свидетельство о профессии», — рассказала директор лицея имени Героя России Веры Волошиной в Наро-Фоминском городском округе, где реализуются агротехнологические классы Татьяна Хударова.

70% выпускников предпрофессиональных классов поступают в вузы по профилю, который они изучали в школе. Также их баллы на ЕГЭ выше, чем у одиннадцатиклассников в стране. По данным за 2025 год в Московской области выпускники предпрофессиональных классов в среднем получили на 7 баллов больше за один предмет, чем российские школьники: выпускники медицинских классов набрали по биологии и химии на 6 баллов больше; ребята из инженерных классов продемонстрировали высокие результаты по физике, математике и информатике выше среднего на 7 баллов; выпускники ИТ-классов сдали информатику, математику, физику на 9 баллов выше; будущие предприниматели были успешнее примерно на 7 баллов по обществознанию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.