В Подмосковье выросло количество исследованных проб комбикормов для животных

Фото - © ФГБУ "ЦОК АПК" по г. Москве и Московской области

Как уточняют в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сотрудники выполнили более 1,5 тысяч лабораторных исследований. Вся продукция проверялась на соответствие ряду нормативов, включая требования ГОСТ 18221-2018. Испытания охватили полнорационные корма для кошек и собак, а также различные виды комбикормов и кормовых добавок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Испытания охватили полнорационные корма для кошек и собак, а также различные виды комбикормов и кормовых добавок. Специалисты оценивали образцы по 16 ключевым параметрам, в том числе физико-химические показатели (влажность, содержание протеина, клетчатки), безопасность (отсутствие токсичных элементов, микотоксинов, радионуклидов) и микробиологические показатели.

По результатам исследований, в 4 образцах комбикормов и кормовых добавок было выявлено несоответствие требованиям нормативных документов – в частности, массовая доля сырого протеина, массовая доля общей золы, влажность, железо, медь, цинк. Специалисты ФГБУ «ЦОК АПК» по г. Москве и Московской области передали соответствующую информацию в территориальное управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что для поддержки фермеров за 2 года в области предоставили более 23 тыс. га земли под производство сельхозпродукции — это программы «Земля без торгов» и «Подмосковные 10 га».

«Также важный аспект продовольственной безопасности — регулирование цен и снижение доли импорта. В этом нам помогает большая программа по хранению урожая. За 2023 год мы создали мощностей хранения на 60 тыс. тонн», — добавил глава Подмосковья.