В Подмосковье выросло число экокомпаний, получивших уровень национального стандарта

Обновились данные рейтинга национального стандарта «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности (ЭКГ-рейтинг)». Стандарт предполагает проведение оценки субъектов предпринимательской деятельности по трем направлениям: кадры, государство и экология. Последний критерий определяет степень воздействия деятельности организации на окружающую среду, использование наилучших доступных технологий и реализацию экологических проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Число высокорейтинговых компаний в Подмосковье растет. Если в марте высший уровень «ААА» имели четыре компании, то на сегодняшний день их уже одиннадцать. Все больше подмосковных предпринимателей и топ-менеджеров работают над тем, чтобы сделать бизнес экологически ответственным, мы это приветствуем и готовы всячески помогать», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

ЭКГ-рейтинг, который составляется Росстандартом — одна из важнейших составляющих реализуемой в России повестки устойчивого развития. На сегодняшний день рейтингуется почти 50 тысяч подмосковных компаний. Подробнее ознакомиться с рейтингом и найти в нем свою компанию можно здесь: экг-рейтинг.рф.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.