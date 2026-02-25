В Подмосковье выросла популяция лебедя-шипуна

Популяция лебедя-шипуна в Московской области продолжает расти, что подтверждают многолетние исследования Союза охраны птиц России. Увеличение численности связано в том числе с изменениями климата, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Данные о росте численности опубликованы в последнем номере бюллетеня Союза охраны птиц России «Мир птиц», электронная версия которого размещена в открытом доступе.

«Лебедь-шипун — одна из самых красивых птиц, которая гнездится в Подмосковье. Она не внесена в Красную книгу региона, однако встречается нечасто. Рост популяции лебедей-шипунов вносит большой вклад в биологическое разнообразие Подмосковья», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В прошлом веке шипуны практически не гнездились в регионе, фиксировались лишь единичные случаи залета птиц из Москвы, где их разводили как парковых. Ситуация изменилась в начале XXI века: случаи размножения впервые отметили в Лотошинском рыбхозе. Сейчас пары с выводками чаще всего наблюдают в Лотошине, на Михалевском озере в Можайском округе, на Верхне-Яузских болотах, в рыбхозе «Гжелка» Раменского округа, в Москворецком пойменном заказнике, на Мельчевских карьерах в Дмитровском округе и на водоемах Серебряных Прудов.

Специалисты считают, что главная причина роста популяции — потепление климата. Водоемы в Подмосковье стали замерзать позже, и молодые птицы успевают окрепнуть до наступления холодов. При этом в регионе сохраняется и высокая численность парковых лебедей, которых содержат в декоративных целях.

Подробнее о лебедях-шипунах и других подмосковных птицах: https://clck.ru/3S3uzU

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.