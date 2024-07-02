В Подмосковье выпустили 550 утят в естественную среду обитания

На просторах озера Круглое Дмитровского городского округа появились новые жители ­– 550 малышей кряковой утки. В ежегодном мероприятии приняли участие специалисты Дмитровской ветеринарной станции, а также жители региона, большинство из которых приехали семьями, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Перед выпуском наши ветеринарные врачи осмотрели пернатых, провели исследования на орнитоз и грипп птиц. Важно исключить у птицы заболевания и отобразить это в ветеринарных сопроводительных документах. Также все выпущенные утята были окольцованы, и теперь мы сможем отследить их судьбу», — пояснил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский.

Выпуск утят организовали по инициативе участников проекта «Утиная территория» и охотхозяйства «Озерецкое». Таким образом, обновляется популяция уток, что важно для природного баланса и экологической стабильности региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.