В Подмосковье выпускные вечера пройдут 28 июня

В 2025 году выпускные вечера пройдут в Подмосковье в единый день — 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«В этом году школу заканчивают более 35,5 тысяч одиннадцатиклассников. Золотые медали за успехи в учебе получат 4,2 тысячи выпускников, еще 3,3 тысячи ребят станут обладателями серебряных медалей. Для выпускников начинается новый, важный этап — желаю им удачи и новых достижений», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Традиционно праздничные мероприятия начинаются с вручения аттестатов в стенах школы, а продолжаются в парках и прочих развлекательных площадках.

В ведомстве добавили, что для некоторых выпускников впереди еще один шанс пересдать экзамены: 3 и 4 июля пройдут так называемые «президентские» дни пересдачи ЕГЭ. Подать заявление на участие в пересдаче можно в своей школе не позднее 1 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.