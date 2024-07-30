В Подмосковье выплатили задолженность по зарплате на сумму более 57 млн рублей

За первое полугодие 16 организаций Подмосковья выплатили сотрудникам задолженность по зарплате на сумму более 57 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Восстановили права на оплату труда в этом году свыше 1 000 сотрудников», — дополнили в ведомстве.

Права работников, выплата задолженности по заработной плате и многие другие вопросы ежемесячно рассматривают в рамках Штаба по оперативному решению вопросов в сфере занятости населения и обеспечению стабильности на рынке труда в Московской области.

Благодаря работе штаба в первом полугодии полностью погасили задолженность по зарплате в городских округах: Мытищи, Серпухов, Ступино, Дубна, Сергиев-Посад, Истра, Балашиха, Клин, Пушкино и Коломна.

Как пример, с декабря 2023 года в одной из организаций Истринского округа был долг по выплате зарплаты в размере 18,6 млн рублей перед 77 работниками, но уже к концу июня все работники предприятия смогли получить заработанные средства.

В случае нарушения трудовых прав работник может обратиться в Государственную инспекцию труда по Московской области, направив обращение через сайт или обратиться по телефону горячей линии: 8 (991) 104-92-36.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.