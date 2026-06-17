В Подмосковье выплатили 120 млн рублей экстренной помощи

В Московской области около 15 тысяч жителей получили экстренную социальную помощь на общую сумму более 120 млн рублей. Выплаты предоставляют гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и имеющим доход ниже прожиточного минимума, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В регионе действует программа экстренной социальной поддержки для жителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Адресную помощь уже получили порядка 15 тысяч человек.

«В нашем регионе на экстренную социальную помощь жителям выплатили уже более 120 млн рублей. Эта мера поддержки просто необходима для жителей, которые столкнулись с трудностями», — отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Помощь предоставляют гражданам, чей среднедушевой доход по независящим от них причинам не превышает установленный в регионе прожиточный минимум. Размер выплаты зависит от конкретных обстоятельств.

При потере работы, инвалидности или болезни выплачивают до 7 000 рублей на каждого члена семьи и до 10 000 рублей одиноко проживающему гражданину. В более критических ситуациях — при повреждении или утрате жилья и имущества из‑за пожара, аварии или стихийного бедствия — сумма может достигать 30 000 рублей на каждого члена семьи и 50 000 рублей для одиноких граждан.

В ведомстве уточнили, что воспользоваться мерой поддержки можно один раз в год. Заявление подают дистанционно через региональный портал госуслуг по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/services/20752.

Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму в разделе «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях» и прикрепить документы. В сервисе работает «умный» калькулятор, который предварительно рассчитывает право на выплату с учетом доходов семьи за три месяца.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.