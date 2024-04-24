В Подмосковье выявлены нарушения условий контракта в сфере закупок

Индивидуальный предприниматель заключил контракт с муниципальным автономным учреждением культуры на выполнение работ по текущему ремонту. Работы были выполнены в полном объеме, но оплаты за них не последовало, т. к. заказчик не подписывал документы о приемке. При этом замечания к выполненным работам со стороны заказчика отсутствовали. Попытки урегулировать вопрос самостоятельно результатов не дали, и индивидуальный предприниматель обратился в Главное контрольное управление Московской области за защитой своих прав.

Усмотрев в действиях заказчика признаки нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, Главным контрольным управлением Московской области инициировано привлечение должностного лица муниципального автономного учреждения культуры к административной ответственности, что «подтолкнуло» заказчика на подписание документа о приемке по контракту. В настоящее время денежные средства за выполненные работы перечислены индивидуальному предпринимателю.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.