В Подмосковье выявлено более 100 неучтенных объектов негативного влияния

В Минэкологии Подмосковья подвели предварительные итоги ведения регионального реестра объектов негативного воздействия на окружающую среду (НВОС). По состоянию на декабрь выявлено более 100 объектов, непоставленных на государственный учет, сообщает пресс-служба ведомства.

Это произошло благодаря активной работе подразделений Минэкологии, а также с помощью жителей, которые сообщали в министерство о признаках выбросов в атмосферу или сбросов сточных вод. Каждому предприятию, организации или предпринимателю, которые не подали заявку о включении в реестр НВОС, объявляются предостережения о недопустимости нарушений.

Учет объектов негативного воздействия для оздоровления экологической ситуации на территории региона крайне важен. Он позволяет организовать экологический контроль, сокращать выбросы в периоды неблагоприятных метеоусловий. Плата за негативное воздействие — один из основных источников финансирования природоохранных мероприятий.

В силу положений Кодекса об административных правонарушениях РФ, невыполнение обязанности по подаче заявки влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до ста тысяч рублей. При этом предприниматели, работающие без образования юридического лица, несут такую же ответственность, как и юридические лица.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.