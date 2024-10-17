В Подмосковье выявлено 105 объектов, осуществляющих незаконную продажу алкоголя

В ходе запланированного выездного обследования в городских округах Подмосковья было выявлено 105 объектов, осуществляющих продажу алкогольной продукции в зонах запрета — в непосредственной близости к образовательным учреждениям. Владельцам были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

В результате выявленных нарушений, специалистами министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области была произведена «контрольная закупка» в 20 локациях. Владельцы 11 точек прекратили продажу алкогольной продукции в зонах запрета, по 9 были составлены протоколы по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Это влечет штраф с возможной конфискацией продукции в размере до 300 тысяч рублей для юридических лиц и до 40 тысяч рублей для физических.

В результате «контрольной закупки» в Балашихе было выявлено 4 объекта, осуществляющих незаконную продажу алкогольной продукции в зоне запрета: на ул. Демин Луг, д. 6/5, вблизи МАОУ «СОШ № 20», на ул. Юбилейная, д. 32, возле частного детского сада ООО «Яблочко», на просп. Героев, д. 2, около школы искусств, на ул. Заречная, д. 31, в непосредственной близости от образовательной организации «Подсолнушек». Один объект зафиксирован в Ленинском округе по адресу: р. п. Боброво, ул. Крымская, д. 7 к.1, возле детского сада, 2 объекта в Королеве и 1 локация в Электростали.

По всем точкам составлены административные протоколы, владельцам выданы предписания о прекращении розничной продажи алкогольной продукции. Специалисты напомнили, что реализация алкоголя вблизи школ и детских садов запрещена, во всех муниципалитетах рекомендуемая разрешенная дистанция должна составлять 100 метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.