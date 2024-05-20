В Подмосковье выявлена схема обмана пенсионеров под видом перерасчета пенсии

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров под видом перерасчета пенсии. Преступники представляются сотрудниками СФР и заявляют об обнаруженном неучтенном стаже. Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Мошенники предлагают человеку оформить заявление на увеличение пенсии, так как якобы обнаружили неучтенный трудовой стаж. Для идентификации просят продиктовать поступивший код из СМС-сообщения. После этого мошенники получают доступ к аккаунту «Госуслуг» либо к мобильному банку жертвы.

Эти звонки являются ложными и представляют угрозу информационной безопасности. Важно помнить, что сотрудник СФР никогда не звонит с просьбой продиктовать код из СМС-сообщения.

Чтобы обезопасить себя и не оказаться в руках мошенников, не нужно сообщать свои личные данные и коды из СМС-сообщений незнакомым людям. Необходимо всегда проверять информацию, которую предоставляют. Для этого стоит позвонить в организацию по официальному номеру или посетить ее лично.

Мингосуправления Московской области рекомендует ознакомиться и отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.