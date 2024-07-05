В Подмосковье выявлена новая схема обмана пенсионеров

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров. Они звонят пожилым людям от лица сотрудников социального фонда России и сообщают, что у них обнаружен неучтенный трудовой стаж, а значит они могут существенно увеличить размер своей пенсии. Об этом сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

По замыслу злоумышленников, для записи на прием человек должен предоставить данные паспорта, СНИЛС, ИНН и назвать код из СМС-сообщения. На деле эти данные нужны им для получения доступа к учетной записи на портале госуслуги. После этого мошенники могут беспрепятственно оформить на жертву кредиты или займы.

При поступлении такого телефонного звонка положите трубку. Запомните, что настоящие сотрудники государственных служб никогда не звонят с подобными вопросами. А также никому не сообщайте свои личные данные, реквизиты карт, СМС-код, а также логины и пароли от своих аккаунтов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.