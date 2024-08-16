В Подмосковье выявлена новая схема мошенничества

Всем известная видео-платформа YouTube теперь тоже во власти злоумышленников. Пользователи, страдающие от медленной работы приложения, теперь находятся под угрозой потерять все свои данные, сообщает пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.

Мошенники создают фишинговые ссылки или вредоносные программы для скачивания, обещая пользователям ускорить процесс работы YouTube. Человек переходит по ссылке и загружает специальное приложение, тем самым заражая свои гаджеты различными вирусами. Таким образом мошенники получают доступ ко всей информации, которая была сохранена, например: данные банковских карт, пароли от социальных сетей, cookies и даже файлы с устройства.

Как этому противостоять:

— Ни в коем случае не загружайте неизвестные приложения на свои гаджеты;

— Не используйте подозрительные программы, которые предлагают непроверенные лица;

— Следует регулярно обновлять антивирусную программу и операционную систему всех устройств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.