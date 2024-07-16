В Подмосковье выявили новые эпизоды получения взяток депутатом из Люберец

Следователи выявили новые эпизоды получения взяток депутатом совета депутатов Люберец, который по совместительству является директором МУ «Парк культуры и отдыха». Возбуждено несколько уголовных дел, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

С 2021 года подозреваемый получал взятки от предпринимателей в размере от 14 до 100 тыс. рублей за размещение нестационарных торговых объектов в парке. Также в получении денег подозревают заведующую сектором МУ

Также с ноября 2020 по июль 2024 года подозреваемый, находясь в должности директора парка, ежемесячно издавал приказы о премировании подчиненного. После этого работник передавал ему часть этих денег как взятку за общее покровительство по службе.

Сейчас работа по уголовным делам продолжается.