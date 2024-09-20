В Подмосковье выявили факт подделки документов у тракториста-машиниста

Инспекцией управления Гостехнадзора по городским округам Богородский, Электросталь, Черноголовка, Балашиха и Реутов был выявлен факт подделки документов у владельца самоходного транспортного средства, обратившегося за их заменой. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В процессе замены удостоверения тракториста-машиниста были обнаружены признаки подделки в предоставленных документах. Выдача данного удостоверения не подтвердилась, а материалы, связанные с этим делом, были направлены в ОП Купавинский МУ МВД России «Ногинское» для проведения расследования и принятия решения в соответствии с положениями статей 144 и 145 уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Подделка, изготовление и оборот поддельных документов, а также их сбыт, согласно действующему законодательству, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей, а также может грозить нарушителю ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.