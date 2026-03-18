В Подмосковье выявили более 800 подтоплений дворов в марте

Инспекторы выявили свыше 800 случаев подтопления дворов и общественных пространств с начала марта в Подмосковье. Около 80% нарушений устранили в течение суток после фиксации, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области».

С началом весеннего таяния снега инспекторы приступили к обходам территорий. Они проверяют дворы, общественные пространства, остановки, подходы к магазинам и контейнерным площадкам — зоны, где риск подтоплений наиболее высок.

Для предотвращения скопления воды в регионе обустраивают водоприемные колодцы, прокладывают водоотводящие каналы, ремонтируют ливневую канализацию и очищают решетки от снега и мусора. Также проводится благоустройство территорий с формированием уклонов асфальтового покрытия.

«В этом году выпало рекордное количество снега, поэтому мы заранее начали подготовку к сезону паводков — разработали более 1,3 тыс. маршрутов в системе «Яндекс.Вектор» для обходов территорий. Все выявленные факты заносятся в специальный чат-бот и передаются балансодержателям. С начала марта зафиксировано более 800 случаев подтоплений, 80% из которых были устранены в течение 24 часов», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.

В топ-5 округов по количеству выявленных и оперативно устраненных подтоплений вошли Люберцы (96%), Дмитровский (87%), Наро-Фоминский (86%), Подольск (85%) и Чехов (81%). По итогам обходов сформируют перечень из 120 адресов, для которых разработают дорожные карты профилактических мер к следующему весеннему периоду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.