В Подмосковье выявили более 190 кг некачественного мяса на ярмарках в январе

Государственная ветеринарная служба Московской области в январе 2026 года провела свыше 18 тысяч исследований мясной продукции на региональных ярмарках и изъяла более 190 килограммов мяса, не соответствующего нормам безопасности, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В январе 2026 года специалисты государственной ветеринарной службы Московской области проверили качество мяса, реализуемого на ярмарках региона. Было проведено 3 153 исследования говядины, 9 072 исследования свинины и 6 185 исследований мяса птицы.

В результате физико-химического анализа, дозиметрии и пробы варки с продажи сняли более 190 килограммов продукции, не соответствующей установленным нормам безопасности.

Спрос на качественное мясо среди жителей Подмосковья остается стабильным. В прошедшем месяце на торговых площадках региона реализовали около 690 тысяч килограммов говядины, свыше 4 миллионов килограммов свинины и более 13 миллионов килограммов мяса птицы.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области рекомендует приобретать мясо и другие продукты только на официальных рынках и ярмарках, где проводится обязательный ветеринарно-санитарный контроль. Список проверенных ярмарок доступен на портале «Мой АПК».

