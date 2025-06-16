В Подмосковье выявили 28 колоний грачей

Подведены итоги Всероссийской кампании союза охраны птиц России «Грач — птица 2025 года», которая проходила с 1 марта по 31 мая. В рамках кампании орнитологи и бердвотчеры вели учет грачей для сбора и анализа актуальных сведений о распределении и численности колониальных поселений птицы — грачевников. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Всего в России выявлено 888 грачевников, которые объединяют свыше 22 тыс. гнезд. В Подмосковье участники акции обнаружили 28 колоний и насчитали 355 гнезд.

«Учет отдельных видов птиц — очень действенный инструмент «народного мониторинга». В нашем случае грач выбран птицей года, поскольку поголовье этого вида в России сокращается по ряду причин, включая и антропогенное воздействие. Динамика популяции позволяет специалистам точнее определить степень такого воздействия и меры по сохранению видов», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Лидерами кампании по учету грачевников стали Татарстан, Нижегородская и Тверская области. Всего на учет по России вышли 1 525 любителей птиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.