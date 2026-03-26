В Подмосковье выделили 140 млн рублей на уход за инвалидами

В Московской области с начала года направили более 140 млн рублей на ежемесячные выплаты жителям, которые ухаживают за родственниками с инвалидностью I и II группы на дому. Поддержку уже оформили 2,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

В Подмосковье продолжают развивать меры поддержки жителей с инвалидностью и их близких, которые обеспечивают уход в домашних условиях. Ежемесячная выплата составляет 27 тысяч рублей. Ее могут оформить жители региона в возрасте от 18 до 65 лет, если они ухаживают за инвалидом I или II группы, признанным нуждающимся в стационарном социальном обслуживании.

«Мы убеждены, что самый комфортный вариант размещения жителей с инвалидностью — это их родные стены, где все комфортно, оборудовано именно под них. Чаще всего такой формат удобен и родственникам, которые осуществляют уход. В этом году ежемесячную выплату 27 тысяч рублей по уходу за инвалидом оформили 2,5 тысячи жителей», — подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

С начала года общий объем финансирования этой меры поддержки превысил 140 млн рублей. Всего в региональном бюджете на данные выплаты предусмотрено 881 млн рублей.

Помимо финансовой помощи, в регионе действуют программы реабилитации и другие социальные услуги для повышения качества жизни людей с инвалидностью. Оформить выплату можно онлайн на региональном портале госуслуг по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/services/21675

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.