В Подмосковье выделено более 60 субсидий бизнесу при выходе на маркетплейсы

Предприниматели и самозанятые Московской области могут получить поддержку по продвижению своей продукции при выходе на маркетплейсы, компенсировать до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Предприниматели могут компенсировать до 50% затрат на оплату комиссии маркетплейсов, продвижение товаров и доставку. В прошлом году было заключено свыше 170 соглашений на получение субсидии на сумму 50 миллионов рублей. В этом году — уже более 60 соглашений на сумму свыше 15 миллионов рублей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По словам Брынцалова, пандемия короновируса по сути полностью изменила рынок. Продажи в офлайн-рознице существенно сократились, а маркетплейсы напротив продолжают набирать обороты. Найти здесь своего покупателя, особенно начинающим предпринимателям, зачастую непросто. Поддержка со стороны региона помогает сделать это быстрее и с меньшими затратами.

Субсидия при выходе на маркетплейсы

Подать заявку на получение поддержки можно в течение года. Участие в программе принимают 13 крупнейших маркетплейсов. Максимальный размер поддержки — 500 тыс. рублей для одного предпринимателя за весь период реализации программы.

Кто может получить: МСП, являющиеся индивидуальными предпринимателями; МСП, являющиеся юридическими лицами; самозанятые.

Виды затрат: вознаграждение (комиссии) и (или) оплата комиссионных услуг за услуги; размещение и (или) продвижение (реклама) товаров и (или) услуг; доставка товаров и (или) продуктов питания и напитков.

Требования к заявителю: является субъектом МСП или самозанятым гражданином; зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Московской области; осуществляет деятельность в сфере в соответствии с разделами «A», «C», классом 56 ОКВЭД или реализует товары собственного бренда (под своим товарным знаком); не осуществляет деятельность в разделе производство и (или) реализация подакцизных товаров, а также добыча и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых; достиг значения результатов предоставления Субсидии, установленных ранее заключенными Соглашениями о предоставлении Субсидии по аналогичному мероприятию; зарегистрирован на Цифровой платформе МСП и подал через нее или центр «Мой бизнес», или АНО «АИР» заявку на расширенную оценку количественных и качественных показателей деятельности субъекта МСП; не находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства; налоговая задолженность не более 3 000 рублей; затраты, заявленные к компенсации, произведены в полном объеме; является действующим поставщиком торговой онлайн-площадки.

Подать заявку можно на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.