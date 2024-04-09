В Подмосковье выдано более 5 тысяч кредитов по «семейной ипотеке» в 2024 г

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил продлить льготную ипотечную программу для семей с детьми до 2030 года, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В рамках ежегодного послания к федеральному собранию президент высказал ряд инициатив, направленных на поддержку семей. Важной из них остаётся льготная ипотека», - подчеркнул председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый.

«В Московской области данная программа пользуется значительным спросом, и наш регион занимает второе место по количеству заявок на «семейную ипотеку». Только в этом году было выдано более 5 тысяч льготных кредитов на сумму почти 37 миллиардов рублей», - отметил Игорь Коханый.

Вопрос о поддержке семей и рождаемости недавно обсуждался на круглом столе Мособлдумы. Мы неоднократно подчеркивали, что помощь молодым семьям с жильем является одним из ключевых направлений. Условия проживания играют важную роль в решении о рождении детей. Поэтому важно продолжать развивать меры, направленные на улучшение жилищных условий семей.

«Кроме программы семейной ипотеки, многодетные семьи Московской области также могут получить выплаты в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. На региональном уровне предоставляются бесплатные земельные участки. Семьи с семью и более детьми, а также семьи, в которых одновременно родились трое детей, имеют право на региональный сертификат на улучшение жилищных условий«, - поделился Игорь Коханый.

Как оформить «семейную ипотеку»

Условия

Ставка — до 6% годовых;

максимальная сумма кредита в Московской области — 12 млн руб.;

первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья.

Кто может оформить

Семьи, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2023 родился хотя бы один ребенок;

семьи, которые воспитывают двух и более несовершеннолетних детей;

семьи, которые воспитывают ребёнка с инвалидностью, рождённого до 31.12.2023.

На что можно взять кредит

Покупка квартиры от застройщика в готовом или строящемся доме;

покупка частного дома от застройщика;

строительство частного дома по договору подряда на имеющемся или приобретаемом в ипотеку участке.

Куда обращаться

В банк, участвующий в программе. Их список можно посмотреть по ссылке.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.



«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.