В Подмосковье выдан первый ИТ-грант в 2025 году

В Московской области продолжается реализация меры государственной поддержки по предоставлению ИТ-грантов для поддержки высокотехнологического бизнеса. Финансовую поддержку от региона в 2025 году уже получили 6 компаний, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«В этом году мы открыли новые отборы компаний на предоставление ИТ-грантов и приглашаем профессиональных участников отрасли, готовых к активному развитию, подавать заявки. Мы традиционно готовы поддерживать ИТ-компании и производителей вычислительной техники, помогать им развиваться. Мы обладаем необходимыми ресурсами для поддержки самых амбициозных планов роста компаний», — сказал первый заместитель директора ГКУ МО «МОЦ ИКТ» Кирилл Сорокин.

Получателями грантов стали ООО «ЭйТи Консалтинг», ООО «ДГ-Софт», ООО «СберКорус», ООО «Лаборатория Безопасных Систем», ООО «Ай Ти Ви групп», ООО «ЛЕГКОРЕМ».

Подать онлайн-заявку может компания, которая зарегистрирована в Подмосковье, имеет выручку от ИТ-деятельности не менее 30% и осуществляет основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято 5 и более новых сотрудников с заработной платой от 120 тыс. руб. в месяц. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области предшествующие 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале государственных услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.