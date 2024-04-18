В Подмосковье выдан первый ИТ-грант в 2024 г

Подписано первое в 2024 году соглашение о выдаче гранта подмосковной ИТ-организации. Финансовую поддержку от региона получила компания, предоставляющая услуги по разработке приложений и ИТ‑консалтингу. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Данная мера поддержки является драйвером развития информационных технологий в нашем регионе, поскольку помогает создавать новые рабочие места и привлекать высококвалифицированных сотрудников. Любая ИТ-компания Подмосковья, которая соответствует требованиям, может поучаствовать в отборе заявок на гранты. Подача заявлений на портале госуслуг Московской области открыта до 20 ноября включительно. До конца года планируем выдать не менее 20 грантов», — поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.

Первым грантополучателем в новом сезоне стала компания ООО «Амбрелла Альянс», которая создает решения для ритейла, финтеха, промышленности. Всего с момента запуска программы в Подмосковье подписано 18 соглашений на выдачу грантов.

Подать онлайн-заявку может аккредитованная в Минцифры РФ компания, которая зарегистрирована в Подмосковье, имеет выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70% и осуществляет основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято не менее 5 новых высококвалифицированных сотрудников. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

Сумма грантов составляет от 96 до 240 тыс. рублей в год на одного работника в зависимости от его квалификации и уровня заработной платы. Потратить деньги можно на зарплату новым сотрудникам или приобретение оборудования.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.