В Подмосковье выдали 22 по счету ИТ-грант для высокотехнологичных компаний

Финансовую поддержку от Подмосковья получила компания ООО «РТК ИТ плюс», которая специализируется на разработке программного обеспечения и научных исследованиях в области защиты информации. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

«Такая поддержка позволяет ИТ-компаниям привлекать к себе более высококвалифицированных специалистов, кроме того, закупать новое оборудование. Получить ее могут компании, где в штат организации принято не менее 5 новых сотрудников», — поделился первый замдиректора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

Компания-грантополучатель также занимается оптовой торговлей электронным оборудованием, консультациями по компьютерным технологиям и других ИТ-услугах для развития и повышения эффективности бизнеса ПАО Ростелеком в области ИТ.

Подать онлайн-заявку может компания, которая зарегистрирована в Подмосковье, имеет выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70% и осуществляет основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято не менее 5 новых высококвалифицированных сотрудников.

Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.