В Подмосковье выбрали лучших юных архивистов

Подведены итоги Московского областного конкурса учебно-исследовательских работ «Юный архивист» 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

В этом году на конкурс «Юный архивист» поступило 37 работ от 46 участников из 14 городских округов: Волоколамск, Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Лотошино, Луховицы, Наро-Фоминск, Одинцово, Орехово-Зуево, Раменский, Рузский, Химки, Шатура, Щелково.

Наиболее активные учащиеся из следующих городских округов: Щелково — 6 работ; Раменский — 5 работ; Долгопрудный — 4 работы.

Тематика представленных на конкурс проектов была очень разнообразной. Наибольшее количество работ, как и в предыдущие годы, посвящено Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и судьбам участников, землякам и Героям Советского Союза. На конкурс были представлены работы, посвященные истории Русской Православной церкви, истории создания промышленных предприятий на территории Московской области, истории пионерского движения, а также истории колхозного движения в Московском регионе, современным локальным войнам XX–XI веков, музейной и архивной тематике, историческим личностям и событиям от средних веков до наших дней. Интересные работы созданы по документам семейных архивов.

По решению жюри шесть работ получили самую высокую оценку: от 57 до 60 баллов. Их авторы стали победителями и представят Московскую область на всероссийском конкурсе юношеских учебно-исследовательских работ «Юный архивист»:

Кистярева Антонина Евгеньевна, ученица 8 класса МАОУ СОШ № 14 г. о. Долгопрудный, с работой «Кистярев Виктор Михайлович — инженер-телеметрист» (По материалам семейного архива);

Кармазина Мария Игоревна, ученица 8А класса МАОУ Ильинская СОШ им. полного кавалера Ордена Славы И. И. Сидорова г. о. Домодедово, с работой «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»;

ученики МАОУ СОШ № 16 г. о. Щелково Гущин Мирон Андреевич (6В класс), Осипенко Арсен Геворкович (6Г класс), Семенов Федор Сергеевич (6В класс) с работой «Борьба с мировым фашизмом после 1945 г. по материалам Щёлковской газеты «Коммунист» за 1946–1953 гг.;

Тремаскина Анастасия Алексеевна, ученица 9В класса МОУ Островецкая СОШ г. о. Раменский, с работой «История Единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода во время событий революции 1917 года и XX-го века в документах»;

Яремчук Арина Алексеевна, ученица 9Б класса МАОУ «Щёлковская гимназия № 6» ГОЩ, с работой «Роль духовенства в истории Первой Мировой войны» (на примере Николо-Берлюковской пустыни Богородского уезда);

Ганус Софья Александровна, ученица 8А класса МОУ СОШ № 11 пос. Дружба г. о. Раменский, с работой «Истоки: история школы — моя история».

Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов I степени состоится 9 октября 2024 года в музейном комплексе памяти Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.