В Подмосковье завершился областной конкурс «Лучший доброволец «Абилимпикс — 2025», который направлен на развитие культуры инклюзивного добровольчества и поддержку волонтерского движения среди студентов. Об это сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Участниками конкурса стали выпускники школы волонтеров социальной инклюзии Московской области, студенты колледжей и вузов региона. Конкурсанты представили визитные карточки, рассказали об участии в акциях в поддержку людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также презентовали свои социальные проекты. Из 44 заявок в финал вышли 19 добровольцев.

Конкурс стал важной частью продвижения ценностей инклюзии в образовательной среде.

«Инклюзивное добровольчество — это не просто тренд, это выражение зрелости общества. Мы гордимся тем, что в Подмосковье растет поколение активных и отзывчивых молодых людей, готовых помогать и вдохновлять», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Победители конкурса «Лучший доброволец «Абилимпикс — 2025»:

1 место — Марианна Рыжова (ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский СЭТ»);

2 место — Михаил Скородумов (ГБПОУ МО «Ногинский»);

3 место — Наталья Козлова (ГОУ ВО МО «ГСГУ»).

Почетные грамоты вручены в следующих номинациях:

В номинации «Лидер волонтерства» победила Дарья Зуйкова (ГБПОУ МО «Колледж Подмосковье»);

В номинации «Самый активный волонтер года» — Кристина Картошкина (ГОУ ВО МО «ГСГУ»);

В номинации «Дебют года» — Алла Максименко (ГОУ ВО МО «ГСГУ»);

В номинации «За верность делу волонтерства» победили: Алина Лебедева (ГБПОУ МО «Одинцовский техникум»), Виктория Аллакулиева (ГБПОУ МО «Павлово-Посадский техникум»), Мария Барановская и Анастасия Гайко (ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский СЭТ»), Екатерина Шамина и Дарина Кондратюк (ГБПОУ МО «Красногорский колледж»), Софья Романенко (ГОУ ВО МО «ГСГУ»);

В номинации «Самый креативный волонтер» — Ольга Овсянникова (ГБПОУ МО «Дмитровский техникум» СП2);

В номинации «За продвижение идей чемпионата «Абилимпикс» победили: Александр Мельников и Анастасия Васильева (ГКПОУ МО «Сергиево-Посадский СЭТ»);

В номинации «Волонтерский дебют» отмечены: Таисия Кожевникова и София Ерофеева (ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж им. Н. Т. Козлова»);

В номинации «Самый спортивный доброволец» — Елена Поклонова (ГБПОУ МО «Ступинский техникум им. А. Т. Туманова»).

Волонтерская деятельность — это вклад в построение более справедливого и человечного общества. Каждый участник конкурса показал, что готов брать на себя ответственность, проявлять инициативу и помогать тем, кто особенно нуждается в поддержке. Такие проекты не только формируют активную гражданскую позицию у молодежи, но и делают шаг к по-настоящему инклюзивной среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.