В Подмосковье вводятся штрафы за незаконную уличную торговлю

В Московской области установлены штрафы за розничную торговлю, оказание бытовых услуг и общественного питания в неустановленных местах. Соответствующий закон был принят в ходе 100-го заседания Мособлдумы, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выявлять и пресекать незаконную уличную торговлю на территории региона помогают камеры системы «Безопасный регион», также сотрудники на регулярной основе проводят мониторинг в городских округах. Штрафы, предусмотренные новой статьей КоАП Московской области, усилят ответственность за подобные нарушения.

Сумма штрафа зависит от статуса лица: для граждан составляет от 2,5 до 5 тысяч рублей, для ИП и должностных лиц — от 10 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей. При этом, при повторном нарушении в течение года его размер будет увеличен: 5 тысяч рублей — для граждан, 50 тысяч рублей — для ИП и должностных лиц, 500 тысяч рублей — для юрлиц.

Полномочиями по составлению протоколов наделены должностные лица органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный контроль. Для пресечения повторных случаев незаконной торговли в прежней локации несанкционированный товар будет изыматься по всему региону.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.