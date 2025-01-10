В Подмосковье вводится нотариальное заверение договоров дарения недвижимости

Федеральным законом внесены изменения в статью 574 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой договоры дарения недвижимого имущества, заключенные между гражданами, подлежат нотариальному удостоверению. Данное положение вступает в силу 13 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Государственная регистрация права, возникшего на основании нотариально удостоверенной сделки, осуществляется по заявлению нотариуса и прилагаемых к нему документов, которые представляются в форме электронных документов с использованием единой информационной системы нотариата, включенной в систему межведомственного электронного взаимодействия, а также электронных сервисов официального сайта Росреестра.

Взаимодействие нотариата и Росреестра осуществляется в электронном формате, что обеспечивает быстрое и комфортное получение государственных услуг гражданами региона. Срок регистрации по нотариальным сделкам составляет 24 часа.

Все договоры дарения, поступившие на государственную регистрацию до 13 января 2025 года, остаются действительными и не требуют дополнительного нотариального удостоверения.

По итогам 2024 года около 300 тыс. электронных обращений о государственной регистрации прав на объекты недвижимости в подмосковный Росреестр представлено нотариусами Московской области и иных регионов РФ.

«Благодаря эффективному взаимодействию управления и нотариата достигаются высокие показатели в регистрационной сфере, значительно сокращены сроки осуществления учетно-регистрационных действий, обеспечивая надежную защиту прав участников сделок, а также реализуются новые способы совместной деятельности в интересах заявителей», — отметила начальник отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Ольга Скрябина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.