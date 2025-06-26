В Подмосковье ввели «желтый» уровень опасности погоды из-грозы

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На территории Московской области в четверг будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Его объявили с 9 часов до 21 часа четверга.

«Желтый» — это второй уровень, он предупреждает людей о потенциально опасной погоде.

Аналогичный уровень погодной опасности также действует почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Тверской, Тульской областей и Москвы, где предупреждение о погоде не требуется.

В четверг в Московском регионе температура составит плюс 18 — плюс 20 градусов, пройдет кратковременный дождь, по области ожидается гроза.