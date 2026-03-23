В Подмосковье ввели новые требования к борьбе с инвазивными растениями

В марте 2026 года в Московской области вступили в силу изменения в лесное законодательство, обязывающие правообладателей земель уничтожать опасные инвазивные растения и предотвращать их распространение. За бездействие предусмотрены крупные штрафы, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Изменения внесены федеральным законом № 294-ФЗ от 31.07.2025. Теперь собственники земельных участков, а также лица, имеющие публичный сервитут, обязаны проводить мероприятия по защите земель, предотвращать распространение и уничтожать опасные инвазивные виды растений.

Инвазивными считаются чужеродные виды, которые распространяются вне естественного ареала, угрожают экосистемам и биоразнообразию, а также наносят вред здоровью людей и экономике. В перечень уже включены борщевик Сосновского и клен ясенелистный.

За нарушение требований предусмотрена ответственность по статье 8.7 КоАП РФ. Штрафы для граждан составляют от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 400 тыс. до 700 тыс. рублей. В комитете подчеркнули, что игнорирование требований создает риски как для природы, так и для жителей региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.