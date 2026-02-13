В Подмосковье введут штрафы за сбор и продажу краснокнижных грибов с сентября 2026 г

Губернатор Московской области внес в Мособлдуму законопроект, устанавливающий административную ответственность за сбор и продажу грибов, занесенных в Красную книгу региона. Новые правила планируется ввести с 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Губернатор Московской области предложил внести изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях. Законопроект предусматривает штрафы за незаконный сбор, продажу и уничтожение грибов, включенных в Красную книгу Подмосковья.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин пояснил, что ранее административная ответственность распространялась только на животных и растения, но не на грибы. Это позволяло избежать наказания за изъятие редких видов грибов, поскольку они относятся к отдельному царству природы. Новые поправки устранят этот правовой пробел.

Виталий Мосин также отметил, что среди краснокнижных грибов Подмосковья нет съедобных или пригодных для медицинских целей. После вступления закона в силу с 1 сентября 2026 года гражданам за нарушение грозит штраф от одной до трех тысяч рублей, должностным лицам — от двадцати до тридцати тысяч рублей, юридическим лицам — от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.