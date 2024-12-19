В Подмосковье введут денежную выплату взамен протезов

«С 1 января 2025 года данные категории граждан смогут получить денежную выплату взамен натурального обеспечения. Это позволит гражданам приобретать изделия в любой организации, в том числе в интернет-магазинах», — сообщил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев.

Он уточнил, что мера поддержки предусмотрена для лиц с доходом ниже трехкратной величины прожиточного минимума, не имеющих инвалидности и нуждающихся. По словам Голубева, в региональном парламенте ожидают, что мерой поддержки смогут воспользоваться около 4 тыс. человек.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека, были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.