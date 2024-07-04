В Подмосковье введено более 400 новых предприятий общепита за первое полугодие

Каждый месяц в Подмосковье открываются новые сетевые и локальные общепиты. На текущий момент на территории региона осуществляют деятельность свыше 8 тысяч предприятий общественного питания: 4 236 кафе, 1 098 ресторанов, 1 129 предприятий быстрого питания, 445 производств на вынос, 381 бар, 307 столовых, 125 буфетов, 173 кулинарии, 161 закусочная. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

За первое полугодие в Подмосковье введено свыше 400 новых предприятий общепита, создано более 2,7 тыс. новых рабочих мест. Лидерами по вводу новых предприятий общественного питания за этот период стали: Красногорск (76 предприятий); Щелково (22 предприятия); Королев (21 предприятие); Одинцово (20 предприятий); Наро-Фоминск и Сергиев Посад (по 17 предприятий).

Открытие предприятий общественного питания способствует созданию новых рабочих мест и повышению качества жизни населения региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.