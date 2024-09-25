В Подмосковье введен в эксплуатацию детский сад на 350 мест

В ЖК «Жулебино парк» городского округа Люберцы введен в эксплуатацию детский сад на 350 мест. Разрешение выдало министерство жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Соцобъект построен в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования в городском округе Люберцы.

Площадь трехэтажного здания составляет 4,7 тыс. кв. метров. В детском саду смогут единовременно пребывать 14 групп детей. Дошкольное учреждение оборудовано всем необходимым для всестороннего развития малышей. На первом этаже музыкальный зал, пищеблок и медицинский блок. На втором этаже расположены кружковая, физкультурный зал и кабинет психолога. Методические кабинеты и административные помещения находятся на третьем этаже.

ЖК «Жулебино парк» расположен в городском округе Люберцы. Рядом с комплексом находятся Кузьминский и Жулебинский парки. В жилом квартале уже открыт детский сад для 350 малышей, строят школу на 1500 мест и еще один детский сад на 350 мест. В эксплуатацию введены две поликлиники каждая на 100 посещений в смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.