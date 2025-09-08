В Подмосковье вступили в силу новые требования маркировки ветеринарных препаратов

В сентябре вступили в силу новые правила регулирования оборота маркированных ветеринарных лекарственных средств, утвержденные постановлением правительства РФ № 675 от 27 мая 2024 года. Эти правила направлены на усиление контроля и прозрачности процесса обращения ветеринарных препаратов, особенно в части их вывода из оборота по причинам, не связанным с розничной продажей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Теперь участники рынка обязаны передавать в государственную информационную систему мониторинга (ГИС МТ «Честный знак») сведения о выводе препаратов из обращения. Под выводом понимается использование лекарств для лечения животных, их добавление в корма, а также любые другие операции, не предполагающие продажу конечному потребителю.

Отдельно стоит отметить, что новые требования не распространяются на личные подсобные хозяйства (ЛПХ), крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) и сельскохозяйственные кооперативы, что позволяет сохранить их операции без дополнительных обязательств по отчетности.

Ответственность за своевременную, полную и достоверную передачу данных ложится на участников оборота, и они должны соблюдать установленные законодательством сроки и правила. Для разъяснения новых положений и повышения компетентности участников, оператор системы «Честный знак» проводит обучающие вебинары, ориентированные на сельскохозяйственных производителей и ветеринарные организации, что помогает им адаптироваться к новым требованиям и избежать возможных нарушений.

В ведомстве отметили, что принятые меры являются частью государственной политики по повышению прозрачности и контролю за использование ветеринарных препаратов, что способствует безопасности животных, квалифицированному учету и снижению рисков нелегального оборота лекарственных средств.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.