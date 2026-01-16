сегодня в 14:16

В Подмосковье вручили благодарности за установку главной новогодней ели страны

В комитете лесного хозяйства Московской области вручили благодарственные письма сотрудникам и представителям органов власти за участие в выборе и установке главной новогодней ели на Соборной площади Кремля в декабре 2025 года, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В комитете лесного хозяйства Московской области состоялось вручение благодарственных писем управляющего делами президента Российской Федерации. Награды получили должностные лица, принимавшие активное участие в выборе и установке новогодней ели на Соборной площади Московского Кремля в декабре 2025 года.

Среди отмеченных — директор Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес», лесничий Анатолий Лутаев, а также представители органов власти и местного самоуправления.

С 2007 года комитет лесного хозяйства Московской области отвечает за выбор главной новогодней ели страны. В 2025 году специальная комиссия выбрала ель из 24 претенденток на территории Дороховского участкового лесничества Наро-Фоминского филиала ГАУ МО «Мособллес».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.