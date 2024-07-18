В Подмосковье возможно сохранить прожиточный минимум при взыскании задолженности

С начала 2024 года право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного прожиточного минимума реализовано в рамках 18 479 поступивших заявлений должников, сохранение прожиточного минимума обеспечено в рамках 34 773 исполнительных производств, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Граждане, являющиеся должниками по исполнительным производствам, могут воспользоваться правом на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума. Данная мера поддержки носит заявительный характер. С заявлением необходимо обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, или подать заявление на портале Госуслуг с помощью сервиса подачи ходатайств в ФССП России. Также можно обратиться к помощи робота Макса — интерактивного помощника на портале, указав «прожиточный минимум».

В заявлении необходимо указать наименование и адрес банка, реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума. Обращаем внимание, что сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке. Кроме этого, должнику следует указать социальную категорию, к которой он относится, например: трудоспособный гражданин или пенсионер. К заявлению необходимо так же приложить документы, подтверждающие ежемесячный доход.

Однако воспользоваться правом на ежемесячное сохранение прожиточного минимума смогут не все должники. Такое право не применяется по исполнительным документам о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Если на содержании у должника имеются дети или родственник-инвалид, гражданин может обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум. Решение суда об увеличении размера сохраняемой суммы необходимо приложить к заявлению.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.