В Подмосковье возбудили дело по факту распространения рекламы без пометки

В действиях хозяйствующего субъекта выявлены признаки нарушения Закона о рекламе

Ранее в Управление поступило обращение заявителя о размещении на канале в мессенджере записи, рекламирующей чипсы, с признаками нарушения Закона о рекламе.

По результатам рассмотрения обращения Управлением в отношении хозяйствующего субъекта возбуждено дело по признакам нарушения части 16 статьи 18.1 Закона о рекламе.

В случае установления вины хозяйствующего субъекта ему грозит штраф в соответствии со статьей 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.