В Подмосковье восстановили права граждан на безопасность при эксплуатации газа

Судебные приставы Московской области обязали управляющую компанию провести диагностирование внутридомового газового оборудования в 26 многоквартирных домах с целью определения остаточного ресурса газопровода и разработки рекомендаций по его безопасной эксплуатации, замене либо реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП РФ по Московской области.

Суд своим решением обязал управляющую компанию исполнить требования, содержащиеся в предписании Госжилинспекции Московской области, и устранить нарушения, выявленные в ходе проверки соблюдения правил и норм технической эксплуатации 26 многоквартирных домов. В исковом заявлении сотрудники инспекции указали, что в данных домах ответчик длительное время не проводил диагностирование внутридомового газового оборудования, а значит не определял степень износа газопровода, тем самым подвергал опасности жизнь и здоровье граждан.

Во исполнение судебного решения в Чеховском районном отделении судебных приставов Главного управления ФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство. Сотрудник службы об этом должным образом уведомил должника и разъяснил ответственность за неисполнение решения суда, предусмотренная статьей 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

В связи с тем, что руководство организации-должника не приняло меры к исполнению требований неимущественного характера, судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей. В рамках исполнительного производства судебные приставы вынесли постановление о запрете внесения изменений в ЕГРЮЛ.

В результате планомерного применения мер принудительного исполнения судебные приставы добились исполнения решения суда — обязали управляющую компанию провести диагностирование внутридомового газового оборудования в 26 многоквартирных домах, определить остаточный ресурс газопровода и разработать рекомендации по его безопасной эксплуатации, замене либо реконструкции. После предоставления в Госжилинспекцию надлежащим образом оформленные заключения о техническом состоянии внутридомового газового оборудования исполнительное производство было окончено. Судебное решение исполнено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.