В Подмосковье восстановили 30 тыс кв метров покрытия на детских площадках

С наступлением весенне-летнего сезона в Московской области большинство школьников приезжают на каникулы, а площадки становятся популярными местами для игр и развлечений. Увеличение нагрузки приводит к повышенному износу покрытий, поэтому инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору уделяют особое внимание содержанию таких мест и способствуют оперативному устранению выявленных проблем, сообщает пресс-служба ведомства.

«С начала весны в Подмосковье было восстановлено более 30 тысяч квадратных метров резинового покрытия на детских площадках. Дефекты могут стать причиной травматизма, а несвоевременный ремонт привести к полному разрушению. Поэтому важно незамедлительно сообщать об обнаруженных недочетах, чтобы не допустить происшествий», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Уведомить о неисправностях или повреждениях игровых конструкций можно инспекторов. Телефоны территориальных отделов и адреса указаны на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.