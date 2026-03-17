В Подмосковье восьмиклассники написали диагностику по математике

Восьмиклассники из 33 школ Подмосковья 17 марта выполнили региональную диагностическую работу по математике. В ней приняли участие ученики, обучающиеся по углубленной программе в рамках проекта «Математические классы Подмосковья», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Региональную диагностическую работу написали школьники, которые второй год участвуют в проекте «Математические классы Подмосковья». Тестирование проходило на компьютерах в онлайн-формате с использованием государственной информационной системы «ЕАИС ОКО». В этой же системе независимые эксперты проверяют выполненные задания.

Работа состояла из двух частей. Первая включала шесть заданий базового уровня с кратким ответом, вторая — два задания повышенного и высокого уровня сложности с развернутым ответом. Участники продемонстрировали владение логическим и алгоритмическим мышлением, умение выполнять рациональные вычисления и решать нестандартные задачи. На выполнение отводилось 45 минут.

Максимальный результат составил 10 баллов. Для подтверждения базового уровня подготовки достаточно набрать четыре балла.

В ведомстве отметили, что диагностика в 8 классах продолжает серию региональных работ по математике для школ с профильными классами. В марте такие работы уже прошли ученики 5 и 7 классов, а впереди — тестирование для десятиклассников, изучающих предмет на углубленном уровне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.