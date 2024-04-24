В Подмосковье волонтеры высадили 3 тыс сеянцев сосны

Волонтеры из организации «Зеленый свет» три года выращивают молодой лес на месте лесного пожара в квартале 60 Яковлевского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес», сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В 2022 году добровольцы посадили сеянцы сосны на площади 3,6 гектара. В 2023 году — провели дополнение и уход за лесными культурами. И вот в апреле 2024 года около 100 волонтеров приехали вновь сделать дополнение лесных культур. Под контролем лесничих Яковлевского участкового лесничества на площади 3,6 гектара было высажено 3 тысячи сеянцев сосны.

Для участников мероприятия был проведен мастер-класс по изготовлению скворечников. Часть домиков развесили вблизи посадки, а остальные желающие могли забрать с собой.

«Мы очень рады и выражаем благодарность волонтерам «Зеленый свет» за содействие, за то, что не забывают про посаженые сосны и продолжают способствовать их росту», — прокомментировала помощник участкового лесничего Яковлевского участкового лесничества Орехово-Зуевского филиала ГКУ МО «Мособллес» Татьяна Тряшина.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.