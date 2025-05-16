В Подмосковье военнослужащая получила пособие по уходу за ребенком

42 военная прокуратура гарнизона выступила в защиту прав военнослужащей, которая в течение полугода не могла получить положенное пособие по уходу за ребенком, говорится на сайте Главной военной прокуратуры.

Это было связано с тем, что у нее отсутствовали необходимые сведения в специализированной базе данных.

После внесения военным прокурором гарнизона в адрес командования представления об устранении нарушений закона права матери восстановлены, выплата в сумме свыше 180 тыс. рублей перечислена на ее банковский счет в полном объеме.